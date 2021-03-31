Koca: 81 ilde 180 bin 448 örnekte İngiltere varyantı tespit edildi

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Coronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

“Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve aşıyla bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık” diyen Koca, “Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, varyant virüslerle ilgili olarak "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu göstermektedir" dedi.