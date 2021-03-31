Politika

Başbakan’dan Ekito Bayramı mesajında birlikte yaşam vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, Ekito Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlikte yaşam vurgusu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Ekito Bayramı Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Keldani, Aşuri ve Süryani Hristiyanların Ekito Bayramını kutladı.

Sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, Keldani, Aşuri ve Süryanilerin yılbaşı olan Ekito Bayramı’nı kutladı.

Kürtçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Süryanice mesaj yayımlayan Başbakan, “Babili, Aşuri yeni yıl olan Ekito Bayramı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi ve dünyadaki tüm Keldani, Aşuri ve Süryani kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Başbakan, “Bu yılın refah, huzur ve Kürdistan’ın tüm bileşenleri arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün derinleştirilmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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