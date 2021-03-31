‘Navalny'yi tedavi eden bir doktor daha öldü’

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Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Travmatoloji ve Ortopedi Bölümü Başkanı Doktor Agishev Rustam Gabbasovich'in geçirdiği beyin kanaması sonrasında cuma günü "aniden" öldüğü belirtildi.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Rus muhalif lider ise hapishanede "doktor çağırma ve ilaç alma hakkını" kullanamadığını ileri sürerek açlık grevine başladığını duyurdu.

Navalny, Ağustos 2020'de zehirlenme teşhisi ile Omsk Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ardından Almanya'da tedavisine devam edilmişti.

Navalny'yi bu süreçte tedavi eden ve şubat ayında hayatını kaybeden diğer doktor Sergueï Maximishin'in ölüm haberi sonrası muhalif liderin sağ kolu Leonid Volkov, doktorun Navalny'nin hastalığı hakkında "herkesten daha çok bilgiye sahip olduğunu", bu sebeple de "öldürülmüş" olabileceğini belirtmişti.

"YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Navalny 17 Ocak'ta Almanya'daki tedavisi sonrası Rusya'ya dönüşünde tutuklandı.

Muhalif lider geçen ay, Almanya'daki tedavisi sırasında şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son olarak bir mektup kaleme alan Navalny, "Durumum kötüleşti. Sağ bacağımda şiddetli ağrı ve alt kısmında hissizleşme var. Yürümekte güçlük çekiyorum" cümlelerini kaydetti. Navalny'nin mektubu avukatları sayesinde sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

"GEREKEN TÜM TEDAVİLERİ ALIYOR"

Vladimir Bölgesi Federal Cezaevi Hizmetleri Müdürlüğü ise Navalny'nin durumunun dikkate alınarak gerekli tüm tıbbi yardımı aldığını duyurdu.

Müdürlüğün web sitesinde yapılan açıklamada ayrıca "Navalny dahil olmak üzere tutuklu gözetim prosedürünün yasalara uygun olarak yürütüldüğü ve istisnasız tüm tutuklulara uygulandığı" kaydedildi. (Kaynak: Euronews)