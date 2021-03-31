Neçirvan Barzani’den Iraklı siyasilere: Irak halkı daha iyisini hak ediyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Iraklı siyasilere seslenerek, Irak halkının çok zorluk çektiğini ve daha iyi bir yaşamı hak ettiğini söyledi.

El Hurre televizyonuna konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Iraklı tüm siyasetçilere, Irak’ın siyasi sorunlarının çözümü ve ülkeyi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için birlikte oturma zamanının geldiğini söylemek istiyorum. Çünkü Irak halkı çok çekti ve daha iyisini hak ediyor” dedi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasından 2021 yılı bütçe yasası konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden Neçirvan Barzani, anlaşmanın uygulanmasını umduklarını belirtti.

Neçirvan Barzani, “Irak halkı şunu bilmeli ki; Kürdistan Bölgesi, Erbil ve Süleymaniye’nin gelişmesini istediği gibi Nasıriye, Kerbela, Necef, Ramadi, Musul ve diğer tüm şehirlerin de gelişmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in Irak’ın tümünün güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde DAİŞ’in Irak’ın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurguladıklarını bildirdi.

Irak’taki yasadışı grupların tümünü Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın tümünün istikrarı için tehdit olarak gördüklerini vurgulayan Neçirvan Barzani, silahın devletin elinde olması gerektiğini ve bunun yasalarla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı grupların yasadışı bir şekilde Irak’ın güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyleyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, bu tür tutumların Irak’ın istikrarına hizmet etmediği ve buna yönelik tutum geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Basra, Kerbela, Necef ve Enbar’ın gelişimini Kürdistan’ın gelişimi olarak görüyoruz. Iraklılara hizmeti amaçlayan her projeden mutluluk duyuyoruz” diyen Neçirvan Barzani, Fransız Total şirketi ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ve Fransa’nın Ortadoğu’da önemli bir rolü olduğunu vurguladı.