Irak Parlamentosu’nda 2021 bütçe yasa tasarısı kabul edildi

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu'nda, 2021 yılı bütçe yasa tasarısının tüm maddeleri kabul edildi.

K24 Bağdat Muhabiri, Irak Parlamentosu’nda 2021 yılı bütçe yasa tasarısının tüm maddelerinin kabul edildiğini bildirdi.

Bütçe yasa tasarısı için gerçekleştirilen oturumun sona erdiği kaydedilirken, tüm maddelerin oy çokluğuyla kabul edildiği ifade edildi.

Irak Parlamentosu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, parlamentonun bir sonraki oturumunun 10 Nisan gerçekleştirileceği bildirildi.

Irak Parlamentosu’nda bütçe yasa tasarısının oylanması için düzenlenen oturum akşam saatlerinde başlamıştı.

Oturumda Kürdistan Bölgesi’nin bütçedeki payıyla ilgili 10 ve 11’inci maddeler oy çokluğuyla kabul edilmişti.