Başbakan: Irak’ın çıkarı Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkilerde

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Kazimi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak ve Irak halkının çıkarının Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkiler geliştirmekte olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 2021 yılı bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Bütçe yasa tasarısının tüm maddelerinin oy çokluğuyla kabul edildiği kaydeden Başbakan, yasa tasarısının kabul edilmesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin zorlu ekonomik süreci atlatmasına vesile olmasını umduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Müzakere Heyeti’ne aylardır yürüttüğü görüşmeler dolayısıyla teşekkür eden Başbakan, Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani gruplara da teşekkür etti.

2021 bütçe yasasının Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki karşılıklı anlayışın ürünü olduğunu kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin istediğini elde edemediği ancak yasanın genel olarak Irak Anayasası’yla uyumlu olduğunu bildirdi.

Yasa tasarısının kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başbakan, “Bütçe yasasının tüm maddelerinin uygulanmasını ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının gönderilmesini umuyorum. Yasa, 2004 yılından bugüne kadar yaşanan mali sorunları çözüme kavuşturacak. Aynı şekilde Irak Federal Hükümeti Mali Denetim Kurulu ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti Mali Denetim Kurulu arasındaki yeni mekanizmanın gelişimine vesile olacak. Bu adımla taraflar arasındaki güven ve koordinasyon artacak” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüştüğünü ve bütçe yasasını desteklediği için teşekkür ettiğini bildiren Başbakan, Kazimi’ye Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını anlaşma çerçevesinde gönderme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kazimi’ye Irak ve Irak halkının çıkarının Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkilerde olduğunu vurguladığını kaydeden Başbakan, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi de arayıp teşekkür ettiğini bildirdi.

Bütçe yasasının kabulünün Erbil-Bağdat ilişkilerinin iyileşmesi için bir ümit olduğunu belirten Başbakan, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasında çözüme kavuşmayı bekleyen uzun bir listenin olduğunu hatırlattı.