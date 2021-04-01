Politika

Neçirvan Barzani: Bütçenin onaylanması iyi bir başlangıç olabilir

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak bütçesinin onaylanmasının, sorunların çözümünde iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti.
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Neçirvan Barzani
Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani bütçe

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın 2021 bütçesinin kabul edilmesi üzerine yayımladığı mesajda, bu süreçte etkili rolü olan bütün taraflara teşekkür etti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin pürüzlerin giderilmesi ve uzlaşma sağlanmasındaki rolünün saygı ve teşekkürü hak ettiğini belirten Neçirvan Barzani, “Sorunların çözümü, istikrar, imar ve daha iyi bir gelecek için Irak’ın ortak yardımlaşmaya ihtiyacı var ve hepimizin de bu yönde destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’la müzakere heyeti başkanı Kubad Talabani’ye ayrıca teşekkür eden Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani fraksiyonlara da verdikleri destekten ötürü teşekkürde bulundu.

Neçirvan Barzani mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün tarafların yasaya bağlı kalmasını umut ediyorum. Bütçenin onaylanması iyi bir başlangıç ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümünde teşvik edici olabilir. Yasanın kabul edilmesi siyasi sürecin güçlendirilmesi, birliktelik ve vatandaşların hakkının pekiştirilmesini sağlayacaktır. İstikrar, imar ve ülkenin gelişmişliği için birlikte çalışılması adına bütün taraflar için verimli bir müzakere kapısını aralayacaktır.”

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