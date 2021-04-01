NASA açıkladı: Uranüs X-ray ışınları yayıyor

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Bilim insanları bir yandan uzayın derinliklerini araştırırken bir yandan Güneş Sistemi'nin gizemlerini keşfetmeye çalışıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Chandra Laboratuvarında görev yapan araştırmacılar Uranüs'e dair önemli bir keşifte bulundu.

Sonuçları yayımlanan araştırmaya göre Uranüs'ün X-ray ışınları yaydığı tespit edildi.

Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranüs'e dair bu keşifle X-ray ışınlarının tahmin edilenden daha farklı davrandığı anlaşıldı.

Normal şartlarda gezegenler Güneş'ten gelen X-ray ışınlarını emen gök cisimleridir. Ancak Uranüs ve Neptün bu listenin dışında.

Bilim insanları kaynağı Uranüs olan X-ray ışınlarını ilk keşfettiklerinde gezegenin Güneş'ten gelen ışınları yaydığı düşüncesindeydi.

Ancak yapılan yeni çalışmalarla söz konusu X-ray ışınlarının bir kısmının kaynağının gezegenin kendisi olduğu tespit edildi.