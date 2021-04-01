Başkan Barzani’den bütçe mesajı: Müspet bir adımdır

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak 2021 bütçesinin parlamento tarafından onaylanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Bütçenin onaylanmasından ötürü Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani ve Iraklı partileri tebrik eden Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi bütçesinin de Irak bütçesinde yer almasını sağlayan taraflara da ayrıca teşekkür etti.

Başkan Barzani mesajında şunları belirtti:

“Irak bütçesinin onaylanması, müspet bir adımdır ve doğru yönde atılmıştır. Diyalog, barışçıl birlikte yaşam ve Irak’taki bileşenler arasında ortaklık temelini geri getirmesini umuyoruz.”

TÜM MADDELER KABUL EDİLDİ

Irak Parlamentosu'nda, 2021 yılı bütçe yasa tasarısının tüm maddeleri dün akşamki oturumda kabul edildi.

215 parlamentonun katılımıyla yapılan oturumda, bütçenin 58 maddesinin tümü tek tek oylamaya sunularak onaylandı.

Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile Ulusal Nehc Grubu'nun toplam 33 parlamenteri ise oturumu boykot etti.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, Kürdistan Bölgesi’ne yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. Kürdistan Bölgesi de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat’a teslim edecek.