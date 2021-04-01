Afrin’de patlama

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K24’ün edindiği bilgiye göre, Afrin’in Siyasi Caddesi'nde bomba yüklü bir otomobilin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada araç sürücüsü yaralandı.

Patlamanın kimin tarafından yapıldığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Dün de Afrin’in Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunan Afrin’de zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor. SMO’ya bağlı silahlı gruplar Türkiye tarafından destekleniyor.