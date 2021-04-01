WHO’dan Avrupa’ya aşı tepkisi: Kabul edilemez

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılama süreciyle ilgili bir açıklama yaptı

WHO açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da Covid-19 vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada “Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor” ifadelerini kullandı.

WHO yetkilisi, "Üretimi artırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızdaki her bir aşı şişesini kullanarak şimdi süreci hızlandırmalıyız" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz Covid-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca firmasının Covid-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.