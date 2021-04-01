Silopi’de patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

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Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi Hesana köyünde Cemil Kaçar (42), hayvan otlattığı sırada araziye tuzaklanan yapımı patlayıcı infilak etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (Kaynak: Ajanslar)