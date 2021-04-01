Luiz Felipe Scolari: Drogba ve Anelka yüzünden kovuldum

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2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Portekiz ile Euro 2004'te final oynayan Luis Felipe Scolari, 2008-2009 sezonunda görev yaptığı Chelsea'den kovulmasında Didier Drogba ve Nicolas Anelka'nın etkili rol oynadığını ifade etti.

İlk sekiz hafta mağlup olmadan başladığı Chelsea kariyerinde koltuğunu 25 maç sonunda İsrailli teknik direktör Avram Grant'a bırakan Brezilyalı çalıştırıcı, Londra macerasının sadece yedi ay sürmesini dünyaca ünlü iki golcüyle olan ilişkisine bağladı.

Ygfoot'a konuşan Luiz Felipe Scolari, yıldız oyuncularla yaşadığı problemleri dile getirdi.

Yönetim tarzı nedeniyle birkaç oyuncuyla sorun yaşadığını belirten Scolari, bunun başarıya ulaşamamasındaki temel neden olduğunu söyledi.

“Didier Drogba ile problemler ilk olarak sakatlandığı dönemde başladı” diyen Scolari, “Tedavisi için Cannes'a gitmesi gerektiğini söyledi ancak ben Londra'da kalması gerektiğine inanıyordum. Bu durum problem yaşamamıza neden oldu. Drogba'nın sakatlandığı dönemde Nikolas Anelka ile oynadık ve Anelka o dönem çok iyi bir performans sergiledi” dedi.

Drogba ve Anelka'yı birlikte oynatabilmek için üçlü bir toplantı yaptıklarını söyleyen Scolari, bu toplantıdan olumlu bir sonuçla çıkamadıklarını söyledi.

Scolari, şunları kaydetti:

“Anelka ligin en golcüsüyken hem onun hem de Drogba'nın birlikte oynayacağı bir sistem üzerinde durduk ama bunu yapmak çok zordu. Üçümüz bir toplantı gerçekleştirdik ama Anelka açık bir şekilde farklı bir mevkide oynamayacağını ifade etti ve işler zorlaştı. Anelka'nın da Drogba'nın da kötü bir niyeti yoktu ama hayatımın en büyük fırsatlarından birini bu şekilde harcadım."