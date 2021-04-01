Rojava’da Ekito Bayramı kutlanıyor

TIRBÊSPIYÊ (K24)

K24 muhabiri, Rojava'nın Tirbêspiyê kentinde siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir etkinlikle Til Şêran köyünde Ekito Bayramı’nın kutlandığını aktardı.

Muhabirimiz, kutlamanın Keldani, Aşuri ve Süryani Hristiyanlarının geleneksel şarkıları ve kültürel renkleriyle yapıldığını söyledi.

Kutlamaya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein da katıldı.

K24’e konuşan Süryani Demokratik Örgütü Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Gabriel Muşigoriya, Ekito Bayramı’nın kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Muşigoriya ayrıca, Ekito Bayramı’nın Newroz Bayramı gibi Irak ve Suriye’nin en eski bayramlarından olduğunu ifade etti.