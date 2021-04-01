18 Avrupa ülkesi: Esad’ın savaş suçları cezasız kalmayacak

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Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Belçika, İrlanda, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Bulgaristan, Avusturya, Malta ve Portekiz dışişleri bakanları, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ortak bildiride, “Ülkelerimiz savaş suçluları ve işkencecilerin cezasız kalmamasını sağlamakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri nin dışişleri bakanları, Suriye'de son 10 yılda yaklaşık 400 bin kişinin öldürüldüğünü ve 6 milyondan fazla kişinin maruz kaldıkları sayısız insan hakları ihlalinden kaçarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Rusya tarafından desteklenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, ülkenin kontrolünü tekrar ele geçirmek için uluslararası hukuka aykırı olarak kimyasal silah kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Bakanların ortak açıklamasında “10 yıldır yaşanan vahşet tam anlamıyla aydınlatılmalıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Suriye'deki şüpheli suçları soruşturmasına ve failleri yargılamasına izin verme çağrımıza devam ediyoruz” denildi.

Bu ciddi savaş suçlarını işleyen faillerin ait oldukları millete ve suçların nerede işlendiğine bakılmaksızın yargılanmalarına izin veren evrensel yargı ilkesi temelinde birçok Avrupa ülkesinde davalar açıldı. Suriye rejimine atfedilen ihlallerle ilgili bir davanın görüldüğü Almanya’daki bir mahkeme Şubat ayında verdiği kararla dünyada ilk kez Suriye istihbarat servisinin eski bir üyesini işlenen söz konusu insanlığa karşı suçlara ortak olmak sebebiyle mahkum etti.

Dışişleri bakanlarının ortak açıklaması, uluslararası yardım kuruluşlarının Suriye halkına ve komşu ülkelerdeki mültecilere 6,4 milyar dolarlık yardım sözü vermesinin ardından yapıldı. Taahhüt edilen bu rakam BM tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık hedeften uzakta duruyor. Öte yandan Covid-19 salgını ve Suriye lirasındaki devalüasyon gıda fiyatlarının yükselmesine ve yardım talebinin artmasına neden oldu.

Dünya güçlerini karşı karşıya getiren ve DAİŞ’in yükselişini ateşleyen çatışmayı sona erdirmek için kalıcı bir barış anlaşması bulma çabaları durdu.

Avrupa ülkeleri, Esad’ın çatışmayı sona erdirmek ve çözüme kavuşturmak için gerçek bir siyasi sürece gireceğine dair bir işaret alana kadar toplanan yardım paralarının Suriye'nin yeniden yapılanmasında kullanmaması konusunda ısrar ediyor.