6 bin yıllık tuz üretim alanı keşfedildi

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İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki yeni bir arkeolojik keşif, Neolitik dönemde insanların bölgede yaklaşık 6 bin yıl önce tuz ürettiğini kanıtladı.

Keşfedilen bölgeyle birlikte, İngiltere'de daha önce 4 bin yıl öncesine dayandırılan tuz üretiminin, 2 bin yıl daha öncesine kadar gittiği ortaya çıktı.

Öte yandan arkeolojik keşifle birlikte bölge, Batı Avrupa'daki en eski tuz üretim alanları arasına da girmiş oldu.

“KEŞİF BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRDİ”

Loftus kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte yapılan kazılar neticesinde üç ocak, kırık çanak çömlek parçaları, tuz izleri, taş eserler ve bir depolama çukuru bulundu. Elde edilen bulgular, tuzun bölgede işlendiğinin kanıtları olarak gösterildi.

Arkeolog Steve Sherlock, konuyla ilgili, “Keşif, Neolitik dönemde insanların çiftçilik yapma, yemek hazırlama ve pişirme becerisine bakış açımızı değiştiriyor. Bu endüstriyel sürecin nasıl geliştiğine, nasıl pazarlandığına ve dağıtıldığına dair dinamikler hakkında düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık sınırları içerisinde önceden bilinen en eski tuz üretim alanı, M.Ö. 1400 yılına dayandırılıyordu. (Kaynak: The Guardian)