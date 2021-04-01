Anket: Partilerin oy oranlarında son durum nedir?

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Area Araştırma'nın "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.

Toplam seçmen üzerinden AK Parti'nin yüzde 29,2, CHP'nin 20,0, İYİ Parti'nin yüzde 11,7, HDP'nin yüzde 10,0 ve MHP'nin 7,9 oy aldığı görüldü.

Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:

AK Parti yüzde 35,1

CHP yüzde 24,0

İYİ Parti yüzde 14,0

HDP yüzde 12,0

MHP yüzde 9,4

Geçerli oylar üzerinden bakıldığında ise Millet İttifakı HDP dışındaki muhalefetin oy oranı yüzde 43,5 ile 44,5 görünen Cumhur İttifakı'nın bir puan gerisinde görünüyor.

İttifaklara göre oy oranları şöyle:

Cumhur İttifakı yüzde 44,5

Millet İttifakı yüzde 38,1

HDP yüzde 12,0

Diğer yüzde 5,4

"Sizce Türkiye'nin coronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yanıtı yüzde 57,3 ile ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk, yüzde 15,6 ile işsizlik, yüzde 2,8 ile eğitim sistemi, yüzde 15,2 ile diğer oldu. Yüzde 9,1'i ise fikir belirtmedi.

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 64,2'si "başarısız" derken, yüzde 30,5'i "başarılı" yanıtını verdi.