Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan son 24 saatte 10 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 755 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 200 Covid-19 testi yapılırken, 755 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 333 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 392 bin 960 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 122 bin 915 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 109 bin 995 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 680 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 240 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.