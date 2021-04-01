‘Başbakan’ın kararlı duruşuyla Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları kabul edildi’

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nda kabul edilen 2021 yılı bütçe yasa tasarısı Kürdistan Bölgesi için kazanım olarak görülürken, Başbakan Mesrur Barzani ve hükümet heyetinin kararlı tutumunun başarıdaki önemli etken olduğu ifade ediliyor.

Müzakere sürecinde Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları ve siyasi statüsünün korunması konusunda ısrarcı olduğu kaydedilirken, bütçe yasa tasarısının onaylanmasıyla yeni bir aşamaya geçildiği bildiriliyor.

K24’e konuşan siyasi analist Dijwar Fayeq, Başbakan tarihi sorumluluk ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarını koruma bilinciyle hareket ettiğini kaydederek, bütçenin onaylanmasından önceki süreçte Kürdistan Bölgesi’ndeki illere Irak’ın diğer illeri gibi muamele yapılmak istendiğini, bunun da Kürdistan Bölgesi’nin statüsüne zarar verecek bir durum olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne Bağdat’a tavizler vermesi ve tüm gelir dosyalarını Bağdat’a teslim etmesi için baskı yapıldığını ancak Başbakan’ın buna yanaşmadığını söyleyen Fayeq, “Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümeti ile müzakereleri yürüten heyetle bir araya geldiğinde müzakereleri yumuşak ve diplomatik bir üslupla yürütmelerini istiyordu. Ancak anayasal haklardan ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsünden asla taviz verilmemesini istiyordu” dedi.

Fayeq sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan, Bağdat’la müzakerelerin zor geçeceğini anlayınca ve Bağdat’taki bazı etkili tarafların Kürdistan Bölgesi’nin zayıflatıp, ekonomik abluka ve siyasi tehdit altına almak istediğini görünce Kürdistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında ve diğer konuşmalarında anayasal haklardan ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsünden taviz vermeyeceklerini açıkladı. “Reform programımız var. Gelirleri çoğaltıp giderleri azaltacağız ve elimizdeki imkanlarla her ay maaş ödemelerini yapacağız’ dedi.”

Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin kendi haklarından taviz vermeyeceğini anladığını kaydeden Fayeq, “Eğer bütçe kabul edilmeseydi Kürdistan Bölgesi Hükümeti kendi gelirleriyle maaşları ödemeye devam edecekti” ifadelerini kullandı.

Fayeq, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Yüksek Müzakere Heyeti’nin iktidar ortağı tüm partilerin mensuplarından oluşmasının da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Siyasi analist Soran Berzinci ise, Başbakan ve hükümet heyetinin yürüttüğü siyasetle Irak hükümeti için hiçbir bahane bırakmadığını kaydederek, bütçenin kabul edilmesiyle Kürdistan Bölgesi aleyhine olan siyasi planların çöktüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat Temsilcisi Faris İsa da, Başbakan’ın kararlı tutumunun bütçe yasasında Kürdistan Bölgesi’nin haklarının kabul edilmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

K24’e konuşan İsa, Bağdat ile yürütülen müzakerelerin başarılı olması için Başbakan Mesrur Barzani’nin her gün hatta olduğunu bildirdi.

Kürdistan Parlamentosu Üyesi Ciwan Rojbeyani ise, “16 Ekim ekibi Kürdistan toprağını maaşlar karşılığında satmak istiyordu” dedi.

Rojbeyani, Başbakan’ın müzakere sürecinde hiçbir tehdide boyun eğmediğini ifade etti.

2021 BÜTÇE YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Dün 215 milletvekilinin katılımıyla Irak Parlamentosu'nda yapılan oturumda, bütçenin 58 maddesinin tümü tek tek milletvekillerinin oylamasına sunularak onaylandı.

Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile Ulusal Nehc Grubu'nun toplam 33 milletvekili ise oturumu boykot etti.

Bağdat ve Erbil arasında bütçe anlaşmazlığı aylardır sürüyordu. Şii partiler, Kürdistan Bölgesi’nin tüm petrol ve diğer gelirlerini Bağdat yönetimine teslim etmeden bütçe almamasını talep ediyordu.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, Kürdistan Bölgesi’ne yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. Kürdistan Bölgesi de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat’a teslim edecek.

Irak Parlamentosu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, parlamentonun bir sonraki oturumunun 10 Nisan gerçekleştirileceği bildirildi.