İşte en çok Covid-19 aşısı yaptıran ülkeler!
HABER MERKEZİ
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılamaları devam ederken, ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor.
Aralık ayında başlayan aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede Covid-19 aşılaması devam ediyor. 1 Nisan itibariyle 600 milyona yakın kişi Covid-19 aşısı yaptırdı, fakat aşıların büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerin elinde.
ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda. Ülke nüfusuna göre de İsrail ve İngiltere en çok aşı yapan ülkeler arasında ilk sırada.
1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2'inci ülkesi Hindistan 3'üncülüğe yükseldi. Çin'de ise yaklaşık 120 milyon kişiye coronavirüs aşısı yapıldı.
AVRUPA AŞI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya ve İtalya'nın büyük yükselişi de göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun en yüzde 10'u ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.
Avrupa'da coronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 45'i geçti ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere büyük fark attı.
Aşılama konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, Türkiye'de şimdiye kadar Sinovac aşısı yaygın olarak uygulandı.
Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzaladı.
Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedarikinde anlaşmanın gerisinde kalındı.
Dünyada en çok Covid-19 aşısı yaptıran 20 ülke şu şekilde:
1. ABD
2. Çin
3. Hindistan
4. İngiltere
5. Brezilya
6. Türkiye
7. Almanya
8. Endonezya
9. Rusya
10. Fransa
11. Şili
12. İtaya
13. İsrail
14. BAE
15. İspanya
16. Fas
17. Meksika
18. Polonya
19. Kanada
20. Bangladeş (Kaynak: Euronews)