İşte en çok Covid-19 aşısı yaptıran ülkeler!

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Yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılamaları devam ederken, ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor.

Aralık ayında başlayan aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede Covid-19 aşılaması devam ediyor. 1 Nisan itibariyle 600 milyona yakın kişi Covid-19 aşısı yaptırdı, fakat aşıların büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerin elinde.

ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda. Ülke nüfusuna göre de İsrail ve İngiltere en çok aşı yapan ülkeler arasında ilk sırada.

1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2'inci ülkesi Hindistan 3'üncülüğe yükseldi. Çin'de ise yaklaşık 120 milyon kişiye coronavirüs aşısı yapıldı.

AVRUPA AŞI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya ve İtalya'nın büyük yükselişi de göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun en yüzde 10'u ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.

Avrupa'da coronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 45'i geçti ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere büyük fark attı.

Aşılama konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, Türkiye'de şimdiye kadar Sinovac aşısı yaygın olarak uygulandı.

Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzaladı.

Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedarikinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

Dünyada en çok Covid-19 aşısı yaptıran 20 ülke şu şekilde:

1. ABD

2. Çin

3. Hindistan

4. İngiltere

5. Brezilya

6. Türkiye

7. Almanya

8. Endonezya

9. Rusya

10. Fransa

11. Şili

12. İtaya

13. İsrail

14. BAE

15. İspanya

16. Fas

17. Meksika

18. Polonya

19. Kanada

20. Bangladeş (Kaynak: Euronews)