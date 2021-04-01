Kazimi: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimiz altın çağında

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin altın çağında olduğunu söyleyerek, Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile tarihi ilişkilerinin olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan temasları kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere değindi.

“Tüm engel ve tehditlere rağmen Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizin altın çağında olduğuna inanıyorum” diyen Kazimi, “1980’li yıllarda ben tüm Kürt liderlerle birlikte yaşadım. Kürtlerle birlikte Baas rejimine karşı savaşan gençlerdendim. Başkan Mesud Barzani ile tarihi ve güçlü ilişkilerim var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı Mesrur Barzani ile de, o benim kardeşim. Biz her zaman ilişkilerimizin daha iyi olması için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Irak ve bölgenin istikrarında büyük rolü olduğunu kaydeden Kazimi, “Geçmişte kısa bir sürede Avrupa, ABD, İran, Türkiye ve Suudi ile iyi ilişkiler kurmakta başarılı olduk” diye konuştu.

Suudi Arabistan karşıtı mezhepçi söylemleri de eleştiren Kazimi, Irak’ın bütün sorunlarının Suudi kaynaklı olduğunu yansıtmaya çalışanların olduğu ve bunun doğru olmadığını ifade etti.