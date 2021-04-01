Biden’dan dini liderlere coronavirüs aşısı çağrısı

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Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Covid-19'la mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Covid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.

BIDEN, İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPTI

Bu arada 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

Covid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Dün, Pittsburgh'da altyapı planını açıkladığını anımsatan Biden, bu programın uygulanması için kabinesindeki 5 bakana çeşitli görevler verdiklerini ifade etti.

Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.