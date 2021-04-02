Washington’dan Ankara’ya: S-400’leri elinde tutma

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada “Bakan Austin, Türk-Amerikan ikili savunma ilişkilerine ve NATO çatısı altındaki müşterek güvenliğe olan bağlılığın altını çizmek için Perşembe günü Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’la telefonda görüştü” denildi.

İki bakanın, Doğu Akdeniz’de tüm gerilimlerin azaltılması çabaları ve olumlu diplomatik gelişmeler hakkında konuştuğu, Austin’in, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren görüşmelerden ve iki hükümetin bu sürece bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, ayrıca Karadeniz’de son askeri tatbikatlar dahil müttefikler ve ortaklar arasındaki işbirliğinin altını çizdi.

Austin ve Akar’ın, "Rusya’nın yarattığı zorluklar dahil, NATO’nun doğu ve güney cepheleri boyunca yaşanan istikrarsızlıkları" da ele aldığı bilgisi verildi.

Pentagon açıklamasında, “Bakan Austin, ABD-Türkiye askeri işbirliğini güçlendirmek için çalışmanın önemine işaret etti ve Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: SAVUNMA BAKANI S-400’E İTİRAZINI YİNELEDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında bir gazetecinin, Austin’in S-400 çağrısına Türk bakandan nasıl bir yanıt geldiğini sorması üzerine, “Türk mevkidaşıyla görüşmesinin spesifik ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bizim taraf adına konuşabilirim. Bakan, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNE AFRİN SORUSU

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın günlük toplantısında da bir gazeteci, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ABD’deki siyasi misyon temsilcisinin, Başkan Joe Biden’ı, Türkiye’ye Suriye’den çekilmesi çağrısı yapmaya çağırdığını hatırlatarak, “Türkiye’ye, insan hakları ihlallerine dair haberlerin geldiği Afrin ve diğer bölgelerden çekilmesi için çağrı yapacak mısınız?” diye sordu.

Sözcü Price soruyu, “Sahadaki ortaklıklarımız hakkında, DAİŞ’i yenilgiye uğratmaya yönelik bu önemli misyonumuzda birlikte çalıştığımız ortaklar hakkında konuşmuştuk. Bu çağrı konusunda spesifik bir yorumum yok” şeklinde yanıtladı. (Kaynak: VOA)