Dr. Nemam Xefuri coronavirüse yenik düştü

ERBİL (K24)

Kürt doktor ve aktivist Nemam Xefuri, İsveç’in başkenti Stockholm’de Covid-19’a yenik düştü.

Nemam Xefuri'nin kız kardeşi Nazdar Facebook'ta yaptığı paylaşımda “Benim güzel, cesur ve harika kız kardeşim. DAİŞ kurbanı anne ve çocukları kurtarmak için hayatını riske attın. Şimdi bizi fiziksel olarak terk ettin” ifadelerini kullandı.

Joint Help for Kurdistan adlı yardım kuruluşunun yöneticilerinden olan ve Ezidi ve Rojavalı Kürt sığınmacılara yardımlarıyla biliniyordu.

52 yaşındaki Nemam Xefuri, Stockholm’de Covid-19 tedavisi görüyordu.

DAİŞ’in Şengal’i işgalinden sonra Şengallilere yardım amacıyla Joint Help for Kurdistan adlı yardım kurumunun kuruluşunda rol oynadı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda özellikle Ezidi sığınmacılara insani yardım faaliyetlerinde bulunan Xefuri, çocuklar başta olmak üzere Şengallilerin yaralarını sarmak için çaba gösterdi.

Erbil’in Koye ilçesinde dünyaya gelen Nemam Xefuri, 1974 yılında Eylül Devrimi’nden sonra İran’a oradan da İsveç’e göç etti.