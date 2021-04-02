NATO ve ABD: Askeri hareketlilik endişe verici

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NATO büyükelçileri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yükselen şiddet olayları nedeniyle bir araya geldi.

Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, Moskova'nın barış görüşmelerinin altını oyduğunu söyledi.

Müttefiklerin tamamının Rusya'nın Ukrayna sınırındaki artan askeri hareketlilikle ilgili endişeyi paylaştığını belirten yetkili Rusya'nın Temmuz 2020'de varılan ateşkesi ihlal etmesi ve 4 Ukraynalı askerin ölmesinin de endişe verici olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da müttefik Ukrayna'ya karşı atılan agresif, tehditkar ve sindirmeye yönelik adımlara itiraz ettiklerini belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün Moskova'yı askeri tatbikat adı altında Ukrayna sınırlarında gövde gösterisi yapmak ve korku atmosferi yaratmaya çalışmakla suçlamıştı.

KREMLİN: RUSYA, SINIRLARINDA NATO’NUN FAALİYETLERİNE KARŞILIK ÖNLEM ALIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın, sınırları boyunca NATO'nun askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldığını belirtti.

Askeri hareketliliği doğrulayan Peskov, "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çeken Peskov, "Rusya kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO’nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor" diye konuştu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki varlığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Peskov, "Rus birlikleri Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara hiçbir zaman katılmadı ve katılmıyor. Bu, Ukrayna’nın iç çatışmasıdır" dedi.

Ayrıca Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlar yaptığını öne sürerek, Rusya, Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerin Ukrayna’da iç savaş olmasını istemediğini vurguladı.