Araştırma: Covid-19 geçirmiş kişiler tek doz aşı olabilir

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ABD’de yapılan araştırmaya göre, daha önce coronavirüs olanlar için bir doz Covid-19 aşısının iki doz Covid-19 aşısı kadar iyi olduğu açıklandı.

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden Dr. Susan Cheng ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmaya göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin antikor seviyeleri incelendi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan hakemli raporda, Covid-19 geçiren ve iyileşen kişilerin tek doz aşı olması ile, virüs geçirmeyen kişilerin iki doz aşı olmasının benzer antikor seviyelerine neden olduğu belirtildi.

Çalışmanın başında yer alan Dr. Susan Cheng, bulguların virüs ile enfekte olan kişilerin sadece tek bir aşı dozu ile idare edebileceği argümanını desteklediğini söyledi.

Araştırmacılar raporda, "ikinci bir aşı dozunun daha önce enfekte olmuş kişilere tek bir doza göre önemli ölçüde daha fazla fayda sağlamadığı" sonucuna vardıklarını bildirdi.

CNN’in haberinde yapılan çalışmanın aşı tedariği için kritik olduğu belirtilirken, daha fazla kişinin aşılanması için önemli veriler elde edildiği bildirildi.