Naziler tarafından çalınan tablo, sahiplerine iade edildi

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17’nci yüzyıl Barok ressamına ait yağlı boya tablo, İtalya'nın Padua kenti yakınlarındaki bir antika tüccarının evinde ele geçirildi.

Kültürel miras konusunda uzman İtalyan polisi yaptığı açıklamada, Nazi askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Batı Fransa'nın Poitiers kasabasını işgal ettikleri sırada tabloyu Yahudi sahiplerinin evinden çaldıklarını belirtti.

Yahudi aile, 1947'de Fransa'nın iade bürosu tarafından yayınlanan "1939-1945 savaşı sırasında Fransa'da yağmalanan mallar rehberi"nde listelenen tablolarını aramaya başlamış.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL TEKRAR AÇILMIŞ

98 yaşındaki İsviçreli bir kadın ve 65 yaşındaki Amerikalı bir erkek olan mirasçılar, İtalyan avukatları aracılığıyla şikayette bulunmaları üzerine geçen yıl soruşturma yeniden başlatılmış.

Polis, tablonun Fransa'dan İtalya'ya getirildiği 2017 yılına izinin sürüldüğünü belirtti. İki yıl sonra, Milan'dan bir antika satıcısı, eseri Hollanda'daki Maastricht'teki uluslararası bir sanat sergisine gönderdi. Orada, Hollandalı bir sanat uzmanı, tabloyu listeden tanıdı. Polisin operasyonuyla tablo, antika satıcısının evinde bulundu. (Kaynak: AFP, Euronews)