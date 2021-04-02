İbrahim Güçlü: PKK bir kez daha hakkımda ölüm kararı vermiş

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen yazar ve siyasetçi İbrahim Güçlü, PKK tarafından kendisine suiskast planı yapıldığını belirtti.

Güçlü, “Resmi planda bana verilen bilgilerden anlaşılıyor ki, PKK bir kere daha hakkımda ölüm kararı vermiş. Bu da gösteriyor ki PKK, benim hakkımnda üçüncü ölüm kararı vermiş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da ya da Kürdistan sahasında PKK’ye yönelik yapılan operasyonlarda ele geçenlerin sorgusunda ve ele geçen belgelerde, PKK’nin benim hakkından ölüm kararı olduğuna dair bilgiler vermişler” diyen Güçlü, özetle şunları kaydetti:

“Bu bilgiler içinde, beni öldürecek ve beni izleyecek kişi de isimleri belli Ama halen yakalanmamışlar. Onlar aranıyorlar.

Verilen resmi bilgilerden anlıyorum ki, 400 Kürdistanlı aydın, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, iş insanı adına Kürdistan’da, Kürdistan Meclisi, Kürdistan Hükümeti, Kürdistan başkanlığıyla yaptığımız görüşmelerden ve yaptığımız basın toplantılarından sonra, bu karar alınmış.

Bilgilendirme gösteriyor ki, beni öldürecek, beni izleyecek ve yerimi tespit edecek kişiler biliniyor. Ama ele geçirilmemişler. Aranıyorlar.”