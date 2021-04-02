ABD: Erbil ile Bağdat arasında iyi ilişkileri destekliyoruz

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı basın toplantısında Erbil - Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ned Price, Erbil - Bağdat arasında güçlü ilişkilerin ABD yönetiminin ve Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetlerinin çıkarına olduğunu söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ikili ilişkileri desteklediklerini dile getiren Price, Irak’la olan stratejik görüşmelere ilişkin ise, “Irak hükümetiyle stratejik ortaklığımız var ve bağları güçlendirmek her iki ülkenin de çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

Bu arada ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak 2021 bütçesinin parlamento tarafından onaylanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Söz konusu mesajda, “Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni, vardıkları anlaşmadan dolayı tebrik ediyoruz” denildi.

TÜM MADDELER KABUL EDİLDİ

Irak Parlamentosu'nda, 2021 yılı bütçe yasa tasarısının tüm maddeleri dün akşamki oturumda kabul edildi.

215 parlamentonun katılımıyla yapılan oturumda, bütçenin 58 maddesinin tümü tek tek oylamaya sunularak onaylandı.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, Kürdistan Bölgesi’ne yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. Kürdistan Bölgesi de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat’a teslim edecek.