Rusya: ABD Ukrayna’ya asker gönderirse, ekstra adımlar atarız

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Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma söz verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi.

Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında "Gerekli görülen her önlem" yanıtını verdi.

“DONBASS’TA TEMAS HATTINDAKİ DURUM KORKU VERİCİ”

Rusya'nın Donbass'la ilgili söyleminin son derece yapıcı olduğunu ve Moskova'nın “görmek istediğini değil gerçekleri belirttiğini” savunan Peskov, "Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor" diye konuştu.

Kiev'in bölgeye ABD askerlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğunun belirten Peskov, "Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güneydoğusunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Rusya'yı Ukrayna'da “istikrarı bozucu” eylemlerde bulunmakla suçlamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, Donbass'taki durumun kötüye gitmesi halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma sözü verdiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Rus saldırganlığının artması durumunda Washington, Ukrayna'yı yalnız bırakmayacak" dediği belirtilmişti.