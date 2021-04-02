IMF’den uyarı: Covid-19 toplumsal huzursuzluğa yol açabilir

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IMF tarafından dün yayınlanan raporda, “Covid-19, temel kamu hizmetlerine erişimde önceden de var olan eşitsizlik ve yoksulluğu artırdı. Dijital çalışmaya ve eğitime olan bağımlılığın artması, düşük vasıflı çalışanların iş bulmasını zorlaştırıyor” denildi.

Rapor, özellikle yoksul ailelerin çocukları ve gençler için olumsuz etkilerin uzun vadeli olabileceği konusunda uyardı.

IMF, söz konusu raporunda, “Bu arka plana karşı, toplumlar kutuplaşmaya veya hükümete olan güvende bir azalmaya veya sosyal huzursuzluğa tanık olabilir. Bu faktörler politika oluşturmayı zorlaştırabilir, toplumun istikrarı ve işleyişi için riskler oluşturabilir” ifadeleri kullanıldı.

Coronavirüs aşı sürecine atıfta bulunulan raporda ayrıca, hükümetlere herkese adil bir şekilde sağlık hizmetleri, aşılar ve işlere erişme şansı sunması çağrısında bulunuldu.

Rapor ayrıca, büyük zorluklarla karşılaşan düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi de tavsiye edildi.

Raporun yazarları David Amaglobeli, Vitor Gaspar ve Paolo Mauro, temel hizmetlere erişim de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar 121 yükselen ekonomi ve düşük gelirli gelişmekte olan ülke için 3 trilyon dolar gerekeceğine dikkat çekti.