Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.
Buna göre son 24 saatte 8 bin 898 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 773 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 371 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 401 bin 858 Covid-19 testi yapılırken, 123 bin 688 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 110 bin 366 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.
9 bin 634 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.