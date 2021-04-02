Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 898 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 773 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 371 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 401 bin 858 Covid-19 testi yapılırken, 123 bin 688 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 110 bin 366 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 634 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.