Türkiye'de son 24 saatte 42 bin 308 Covid-19 vakası

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 179 kişi coronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 892'a yükseldi.

Toplamda 39 milyon 70 bin 763 test yapıldı. Bugün yapılan 248 bin 968 testten, 42 bin 308 yeni vaka sayısı, bin 471 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 400 bin 296 olduğu, bugün iyileşen 24 bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'a yükseldi.

Ayrıca, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 182 olduğu açıklandı.