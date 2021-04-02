Enfal ve Halepçe katliamları davasının yargıcı Covid-19’a yenik düştü

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Enfal ve Halepçe katliamlarıyla ilgili davanın baş hakimi Muhammed Ureybi El-Halife yaşamını yitirdi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanan Enfal ve Halepçe katliamları davasının baş yargıcı Muhammed Ureybi’nin sağlık durumu sabah saatlerinde ağırlaştı.

Ureybi’nin bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

1969 yılında Bağdat’ta dünyaya gelen Ureybi, 1992 yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2000 yılında ceza mahkemesi hakimi olan Ureybi, 2003’te ABD’nin Irak’a girmesinin ardından Saddam Hüseyin ve Baas rejimi yetkililerinin yargılandığı Enfal ve Halepçe katliamları davasının baş hakimi olmuştu.