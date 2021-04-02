Başbakan'dan Iraklı liderlerle telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 2021 bütçe yasa tasarısının Irak Paralmentosu’nda kabul edilmesinin ardından Iraklı liderlerle telefon görüşmesi yaptı.

Başbakan, Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’in yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Arap Projesi Genel Sekreteri Hamis el-Hancer ve El-Cemahir Partisi Genel Sekreteri Ahmed Cuburi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu liderlere 2021 yılı bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesi için verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Başbakan, bu adımın Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki tüm sorunların çözümü için bir adım olmasını umduğunu dile getirdi.

Ayrıca Başbakan, Sadr Hareketi Siyasi Konseyi Başkanı Nessar Rubeyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

2021 yılı bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesine verdiği destekten ötürü Rubeyi’ye teşekkür eden Başbakan, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların çözümünü umduğunu dile getirdi.

Başbakan daha önce de Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2021 yılı bütçe yasa tasarısının yanı sıra Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarıyla ilgili maddelerin kabul edilmesine verdikleri destekten ötürü teşekkür etmişti.

2021 BÜTÇE YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü 215 milletvekilinin katılımıyla Irak Parlamentosu'nda yapılan oturumda, bütçenin 58 maddesinin tümü tek tek milletvekillerinin oylamasına sunularak onaylandı.

Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile Ulusal Nehc Grubu'nun toplam 33 milletvekili ise oturumu boykot etti.

Bağdat ve Erbil arasında bütçe anlaşmazlığı aylardır sürüyordu. Şii partiler, Kürdistan Bölgesi’nin tüm petrol ve diğer gelirlerini Bağdat yönetimine teslim etmeden bütçe almamasını talep ediyordu.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, Kürdistan Bölgesi’ne yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. Kürdistan Bölgesi de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat’a teslim edecek.

Irak Parlamentosu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, parlamentonun bir sonraki oturumunun 10 Nisan gerçekleştirileceği bildirildi.