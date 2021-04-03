Kanada’da nedeni bilinmeyen beyin hastalığı tespit edildi

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Kanada Halk Sağlığı yetkilileri, 2015’ten bu yana en az 43 kişide bilinmeyen bir hastalığın tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan 5'inin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hastalığın semptomları arasında halüsinasyon, kas erimesi, spazm ve diş gıcırdaması olduğu açıklandı.

Doktorların 43 vakayı bir yılı aşkın süredir takip ettiği ancak haberin basına sızması üzerine kamuya duyurulduğu belirtiliyor.

Kanada basınına sızan belgede doktorların ölümcül beyin hastalığına benzer semptomlar gösteren kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

Uzmanlar hastalığın nedeninin genetik olmayabileceğine dikkat çekti. Su, yiyecek ya da havadan bir şeyin hastalığa neden olmuş olabileceği tahmin ediliyor.