Rojava raporu: Kürtlere yönelik şiddet sürüyor

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Hak İhlallerini Belgeleme Merkezi’nin aktardığına göre, Afrin merkezi ile merkeze bağlı ilçe ve köylerde, geçtiğimiz mart ayında en az 44 sivil Kürt silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.

Merkez, 2021 yılı başından bu yana ise 201 kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Hak İhlallerini Belgeleme Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’da düzenlediği operasyondan bu yana 7 bin 825 kişinin kaçırıldığı, 1120 kişinin işkence gördüğü ve 145 kişinin öldürüldüğü açıkladı.

Merkezin raporuna göre patlamalar ve saldırılar sonucu 2 bin 390 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye ve silahlı gruplar, 18 Mart 2018 yılında Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonda bölgeyi ele geçirmişti.

Operasyonla birlikte binlerce Kürt Afrin’i terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda kişi para ve fidye karşılığı silahlı gruplar tarafından kaçırıldı. Kaçırılan çok sayıda kişinin de akıbeti bilinmiyor.