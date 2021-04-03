4 Rojavalı mültecinin cenazesi Kürdistan Bölgesi’nde
ERBİL (K24)
Hırvatistan’da 22 Mart’ta içinde mültecilerin gizlendiği bir kamyonun devrilmesi sonucu 4 mülteci hayatını kaybetmiş, 10 mülteci de yaralanmıştı.
Trafik kazası sonucu Muhammed Arif, İbrahim Sexir, Muhammed Omer ve Adil Abdulkadir adlı Rojavalı mülteciler hayatını kaybetmişti.
Başbakan Mesrur Barzani, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 Rojavalı mültecinin cenazesinin getirilmesi için talimat vermişti.
Cenazeler, dün gece Başbakan Mesrur Barzani'nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.
K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre mültecilerden birinin cenazesi Erbil’de, birinin cenazesi Süleymaniye’de; ikisinin cenazesi ise Rojava’da toprağa verilecek.
Trafik kazasında hayatını kaybeden mültecilerin aileleri, çabaları nedeniyle Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.