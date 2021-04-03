Erbil’de günde 100 kişi Covid-19 aşısı oluyor

ERBİL (K24)

Erbil’de günlük yaklaşık 100 kişiye coronavirüs (Covid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

K24’e konuşan Erbil Aşı Merkezi Sorumlusu Linda Muhsin, yarın itibariyle coronavirüs aşısı için online sıra alan kişilerin aşılanmasına başlanacağını ve her vatandaşın, evine en yakın merkezde aşı olabileceğini söyledi.

Linda Muhsin, “Günde 60 ile 100 arası aşı yapılıyor. Şimdiye kadar 150 kişiye AstraZeneca aşısı, 400 kişiye ise Sinofarm aşısı yapıldı” bilgisini paylaştı.

60 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlandığı kaydedildi.

Aşı olan kişilerde sadece düşük ateş ve titreme görüldüğü, ağrı kesici ilaçla bu yan etkilerin de son bulduğu ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’ne 2 Mart’ta ilk etapta 5 bin doza Çinli Sinofarm, daha sonra 26 Mart’ta 43 bin 800 doz İngiliz AstraZeneca aşısı ulaştı.

4 Mart’ta coronavirüs aşılanmasına başlandı, ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı.