Son anket: İşte 5 partinin oy oranı!

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

26 - 31 Mart tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan ankette, katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsız seçmenin dağıtılmasıyla birlikte AK Parti'nin oyları yüzde 33,2, MHP'nin oyları yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

CHP yüzde 26,8, İYİ Parti ise yüzde 13,8 bandında yer aldı.

Ankette HDP'nin yüzde 9,7 oy ile baraj sınırında yer aldığı görüldü. Araştırmada 6’ncı sırada gelen parti yüzde 3,1 oy oranı ile Gelecek Partisi olurken Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi yüzde 2,9 oy aldı.

Ankette, "Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna, ocak ayında yüzde 44,6, şubatta yüzde 44,4 'Hayır' yanıtı verilmişti. 15 Mart tarihinde yapılan araştırmada yüzde 45'e çıkan bu oran 31 Mart'ta ise yüzde 48,2'ye yükseldi. Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı 15 günde 3 puan yükselmiş oldu.

Ankete katılanlar "Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise 15 Mart 2021 tarihinde yüzde 77,8 oranında, 31 Mart 2021 tarihinde ise yüzde 83,2 oranında "Evet" yanıtını verdi.