Kürdistan Bölgesi’nden Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son 24 saatlik verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.
Son 24 saatte 4 bin 877 yeni test yapıldı. 444 kişiye daha virüs teşhisi konulurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.
En çok vaka Duhok’ta (373) görüldü.
347 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 406 bin 735
Vaka: 124 bin 132
İyileşen: 110 bin 713
Tedavisi süren: 9 bin 717
Ölüm: 3 bin 702