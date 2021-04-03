Kürdistan Bölgesi’nden Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son 24 saatlik verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Son 24 saatte 4 bin 877 yeni test yapıldı. 444 kişiye daha virüs teşhisi konulurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

En çok vaka Duhok’ta (373) görüldü.

347 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 406 bin 735

Vaka: 124 bin 132

İyileşen: 110 bin 713

Tedavisi süren: 9 bin 717

Ölüm: 3 bin 702