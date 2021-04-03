Başkan Barzani: Muhammed Ureybi cesur bir yargıçtı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, dün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Enfal ve Halepçe katliamlarıyla ilgili davanın baş yargıcı Muhammed Ureybi için bir taziye mesajı yayımladı.

Iraklı yargıcın ölüm haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Başkan Barzani, “Muhammed Ureybi, Kürdistan halkına karşı işlenen Enfal ve kimyasal saldırı suçlarına karışan eski Irak rejimi mensuplarının yargılanmasına dahil olan cesur yargıçlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, Ureybi’nin ailesi, hukuk dünyası ve Irak halkına başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştı.

1969 doğumlu Urebi, bir süredir Covid-19 tedavisi görüyordu ve dün yaşamını yitirdi.

2000 yılında ceza mahkemesi hakimi olan Ureybi, 2003’te ABD’nin Irak’a girmesinin ardından Saddam Hüseyin ve Baas rejimi yetkililerinin yargılandığı Enfal ve Halepçe katliamları davasının baş hakimi olmuştu.