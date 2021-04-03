Başkan Barzani’den Dr. Nemam Xefuri mesajı: Büyük emeği vardı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde coronavirüse yenik düşen Kürt kadın doktor Nemam Xefuri için bir taziye mesajı yayımladı.

Dr. Nemam Xefuri’nin ailesine hitaben yayımladığı mesajında Başkan Barzani, “Hayır ve insani faaliyetler ile Ezidi kardeşlerimizin imdadına yetişmede önemli rolü ve büyük emeği olan Dr. Nemam Xefuri’nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Dr. Xefuri’nin ailesi, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunan Başkan Barzani, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

DR. NEMAM XEFURİ KİMDİR?

Joint Help for Kurdistan adlı yardım kuruluşunun yöneticilerinden olan ve Ezidi ve Rojavalı Kürt sığınmacılara yardımlarıyla biliniyordu.

DAİŞ’in Şengal’i işgalinden sonra Şengallilere yardım amacıyla Joint Help for Kurdistan adlı yardım kurumunun kuruluşunda rol oynadı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda özellikle Ezidi sığınmacılara insani yardım faaliyetlerinde bulunan Xefuri, çocuklar başta olmak üzere Şengallilerin yaralarını sarmak için çaba gösterdi.

Erbil’in Koye ilçesinde dünyaya gelen Nemam Xefuri, 1974 yılında Eylül Devrimi’nden sonra İran’a oradan da İsveç’e göç etti.

52 yaşındaki Nemam Xefuri, Stockholm’de Covid-19 tedavisi görüyordu.