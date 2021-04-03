HDP’li Gergerlioğlu tutuklandı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının tutuklandığını ifade ederek, "Babam, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü" dedi.

Gergerlioğlu, dün akşam Ankara’daki evinde polisler tarafından gözaltına alınmıştı ve daha sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı.

HDP’li yöneticiler Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yaparak Gergerlioğlu’nun hastaneden kaçırıldığını ve cezaevine götürüldüğünü söyledi

Açıklamada konuşan HDP’li Mahmut Toğrul özetle şunları kaydetti:

“Dün Türkiye demokrasi tarihine gerçekten kara bir leke düştü. Milletvekilliği hukuksuzca düşürülen, 90 bin Kocaelilinin oyuyla Meclis'e gelen ve din dil ırk ayrımı yapmadan sadece insan hakları perspektifiyle bakarak herkesin derdine koşan Kocaeli Milletvekilimiz dün evinden insanlığın kabul edemeyeceği bir tutumla polis baskısı ve zoruyla tartaklanarak tutuklanmaya çalışıldı. Bu, dünya zulüm tarihinin bir nirvanasıdır. Dün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun evinde gördük zulmün nirvanasını. Zulümde rakip tanımıyorlar. Unutmasınlar ki, biz de direnişin tarihini yazıyoruz. Onlar zulmün tarihini yazıyor, biz de direnişin tarihini yazıyoruz. Arkadaşımız darp edilerek zorla araca bindiriliyor ve Gazi Mustafa Kemal Hastanesine götürülüyor. Orada darp raporu alıyor. Kollarında darp var, ensesinde kızarıklık var. Bu strese bağlı kalp ritminin bozulması ve nefes darlığı yaşıyor. Doktorun tem teşekküllü hastaneye sevkini istemesine rağmen rapor hiçe sayılıyor ve Sincan Cezaevine götürülüyor.”