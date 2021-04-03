Politika

Suudi’den İsrail’le normalleşme açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacağını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Suudi Arabistan da normalleşmeye sıcak baktığını açıkladı
Suudi Arabistan da normalleşmeye sıcak baktığını açıkladı
ortadoğu Suudi Arabistan İsrail normalleşme

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin bölge için büyük fayda sağlayacağını kaydeden Bin Ferhan, "Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti.

Bin Ferhan ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Mısır ve Ürdün'ün ardından 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler olmuştu.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim