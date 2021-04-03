Ruhani: 2 eyalette 4’üncü dalga başladı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Coronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın 2 eyaletinde salgının 4’üncü dalgasının başladığını söyleyen ve halkın sağlık protokollerine riayet etmemesi halinde bunun diğer eyaletlere de yayılabileceği uyarısında bulunan Ruhani, " Virüs mutasyona uğradı; İngiliz, Brezilya ve Afrika varyantları ortaya çıktı. Bunlar daha tehlikelidir" dedi.

Ruhani, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirlenen yüksek riskli eyaletlerde toplu dini ibadetlerin, etkinliklerin yasak olduğunu ancak "sarı" ve "mavi" yerlerde sağlık kurallarına bağlı kalmak şartıyla bunlara izin verilebileceğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Covid-19'un 4’üncü dalgasının yaşandığı eyaletlerin ismini vermezken yerel medyada çıkan haberlerde bunların Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) İlam ve Tahran'a yakın Elburz eyaletleri olduğu belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1060'ının hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 62 bin 999 olduğunu belirtti.