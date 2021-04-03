Rojava’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Rojava’daki Özerk Yönetim, son günlerde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yapılan açıklamada, salgının üçüncü dalgasının hızla yayıldığına dikkat çekilerek, Rojava’nın ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bazı bölgelerde 6 ile 12 Nisan tarihlerinde 16.00 ile 06.00 arasında yasak uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

-3 Nisan’dan itibaren kutlamalar, taziye, toplantılar ve cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştır.

- Lokanta, kafe ve restoran gibi yiyecek hizmeti veren işletmeler sadece paket servis yapabilecek.

-Tüm okul ve üniversiteler kapatılmıştır.

- Tüm sınır kapıları kapatılmıştır. Kapılardan sadece acil durumu olanlar geçebilecek.

- Fırınlar, sebze pazarları, hastaneler, eczaneler, mağazalar, ilaçlar, yakıt, sağlık ekipleri, çiftçiler ve iletişim merkezleri yasak kapsamında değildir.

- Vaka sayılarının ciddi artış gösterdiği ilçe ve beldeler sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek.

Son olarak, herkesin maske takması zorunlu olduğu, buna uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Rojava’da ve Özerk Yönetim’nin kontrolündeki bölgelerde şimdiye kadar 10 bin 404 vaka tespit edildi. Bunlardan 389 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.