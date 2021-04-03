Ekonomi

Milyarderlerin serveti salgında 4 trilyon dolar arttı

Milyarderlerin servetlerinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 4 trilyon dolar arttığı belirtildi.
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Milyarderlerin servetleri salgın döneminde atmaya devam etti
Milyarderlerin servetleri salgın döneminde atmaya devam etti
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HABER MERKEZİ

Milyarderlerin servetleri Covid-19 salgını sürecinde 4 trilyon dolar arttı.

"Business Insider" internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.

Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da 2021'in başında yayımladığı raporda, milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 trilyon dolar ekledi.

Raporda, bu parayla hem dünyada Covid-19 salgını yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabileceği hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabileceği ifade edilmişti.

 

 

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