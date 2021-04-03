Başkan Barzani’den Paskalya mesajı: Terör fikri yok olsun

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Diriliş (Paskalya) Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyanların bayramını kutlayan Başkan Barzani, bayramın güzelliklere vesile olması dileğinde bulundu.

“Bu bayramın; kardeşliğin, birlikte yaşam ve huzurun gelişmesine, terör ve aşırılık fikirlerinin tümüyle yok olmasına vesile olmasını diyorum” diyen Başkan Barzani, “Ayrıca Irak ve bölgedeki Hristiyan kardeşlerimiz ile diğer bileşenlerin acılarının son bulmasını ve tüm tarafların barış ve özgürlük içerisinde yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, mesajının sonunda “Bayramınız kutlu olsun, hepinize esenlik ve mutluluklar diliyorum” dedi.