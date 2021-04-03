Bayern Münih’ten kritik galibiyet

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi RB Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendi; rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve üst üste 9’uncu şampiyonluk için büyük bir ajantaj elde etti.

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin kadroda olmadığı Bundesliga’nın 27’nci haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

Bavyera ekibi 38’inci dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 64’e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.